Трамп примет лидера оппозиции Венесуэлы в четверг

Президент США Дональд Трамп в четверг, 15 января, примет в Белом доме лидера оппозиции Венесуэлы и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо.

Об этом сообщили ряд американских СМИ, в частности телеканал CNN, информирует "Европейская правда".

Визит Мачадо в Вашингтон состоится на фоне того, как президент отказался поддержать ее после операции США в Каракасе и захвата лидера страны Николаса Мадуро, после чего страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес.

Вскоре после операции 3 января Трамп заявил, что Мачадо будет трудно управлять Венесуэлой, поскольку она не имеет поддержки и уважения народа.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.

Трамп также говорил, что слышал, будто Мачадо хочет подарить ему премию, и что это будет "большая честь".

Однако норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт заявили, что премия мира не может быть передана кому-либо другому.

