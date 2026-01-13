Укр Рус Eng

Мерц: режим в Иране доживает последние дни

Новости — Вторник, 13 января 2026, 10:14 — Кристина Бондарева

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что режим в Иране вскоре падет.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление во вторник приводит Tagesschau.

Выступая во время визита в Индию, Мерц в очередной раз призвал иранские власти прекратить насилие против демонстрантов.

"Если режим может держаться за власть только с помощью насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима", – сказал глава правительства Германии во время своего визита в Индию.

Накануне Мерц осудил насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов, назвав его "непропорциональным" и "жестоким".

"Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему", – сказал он.

Мерц похвалил мужество демонстрантов, которые мирно требуют свободы в своей стране. Он подчеркнул, что это их право.

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

А посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.

