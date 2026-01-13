Работа аэропортов Вены и Праги нарушена из-за обледенения взлетных полос

В связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены до 11:00 во вторник и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.

Об этом сообщили представители обоих аэропортов, пишет "Европейская правда".

На взлетно-посадочных полосах аэропорта в Вене образовался толстый слой льда, который продолжал замерзать после попыток его очистки. Рейсы были перенаправлены на другие аэропорты, сообщили в аэропорту изданию Der Standard.

По сообщению на официальном аккаунте в Х аэропорта в Праге, из-за гололеда он работает в "очень ограниченном режиме".

В течение дня ожидаются задержки, а прибытие самолетов ограничиваются, поскольку персонал работает над размораживанием главной взлетно-посадочной полосы.

"Эти ограничения на прибытие повлекут за собой задержки рейсов в течение всего дня. Просим пассажиров следить за нашим веб-сайтом и веб-сайтом своей авиакомпании, чтобы получать актуальную информацию", – заявили в аэропорту.

В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена.

Также сообщалось, что в Германии наблюдали перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.