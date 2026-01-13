Глава МИД Германии не считает, что США серьезно рассматривают вторжение в Гренландию

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Выступая после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в понедельник, Вадефуль заявил, что "нет оснований" считать, что такие действия "серьезно рассматриваются".

Министр также подчеркнул, что члены НАТО заинтересованы в обеспечении безопасности в Арктике.

"Соединенные Штаты стоят на стороне Европы и полностью преданы защите закона и свободы в западном мире. В этом нет никаких сомнений. Я бы посоветовал нам, европейцам, не начинать сомневаться в том, в чем не сомневаются в Вашингтоне", – отметил он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

К тому же он допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Между тем правительство Гренландии заявило 12 января, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО.

