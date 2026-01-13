Поліція Литви розслідує проникнення в будівлю Міністерства культури

Литовська поліція розпочала розслідування за фактом незаконного проникнення в будівлю Міністерства культури у Вільнюсі.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

За даними правоохоронців, близько 11:25 в понеділок поліцейські отримали повідомлення про можливе проникнення у будівлю Мінкульту.

Розмір збитків або ймовірної матеріальної шкоди ще не встановлено, повідомила поліція. Розпочато досудове розслідування.

Згідно з Кримінальним кодексом Литви, крадіжка, вчинена шляхом проникнення в приміщення, охоронювані зони або об'єкти інфраструктури, що мають стратегічне значення або значення для національної безпеки, карається штрафом, обмеженням волі, арештом або позбавленням волі на строк до шести років.

