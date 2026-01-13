Полиция Литвы расследует проникновение в здание Министерства культуры

Литовская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения в здание Министерства культуры в Вильнюсе.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные полиции, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, около 11:25 в понедельник полицейские получили сообщение о возможном проникновении в здание Минкульта.

Размер ущерба или вероятного материального вреда еще не установлен, сообщила полиция. Начато досудебное расследование.

Согласно Уголовному кодексу Литвы, кража, совершенная путем проникновения в помещения, охраняемые зоны или объекты инфраструктуры, имеющие стратегическое значение или значение для национальной безопасности, наказывается штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до шести лет.

Напомним, в сентябре 2025 года в Польше предъявили обвинения мужчине, который мог угнать автомобиль семьи премьер-министра Дональда Туска.

А перед тем у министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм похитили сумку с деньгами и документами, в связи с чем начали расследование.