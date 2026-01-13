В Венгрии в результате непогоды утром во вторник приостановил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште.

Об этом говорится в заявлении аэропорта в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, из-за гололеда и сильного обледенения аэропорт венгерской столицы с 10:25 утра временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности.

"Аэропорт Будапешта будет продолжать предоставлять обновленную информацию о развитии событий; пожалуйста, следите за онлайн-платформами оператора аэропорта", – говорится в заявлении.

Кроме того, как сообщает Aktuality, аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас пассажиров предупреждают о задержках рейсов.

"Команда по чрезвычайным ситуациям соберется, чтобы оценить тормозные характеристики взлетно-посадочной полосы и оперативную готовность аэропорта. Мы рекомендуем пассажирам проверять вебсайт аэропорта, приложения авиакомпаний и радио аэропорта для получения актуальной информации о своих рейсах", – сообщили в аэропорту Братиславы.

Сообщалось также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены до 11:00 во вторник и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.

В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена.

А в Германии наблюдали перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.