В Угорщині офіційно визначили дату парламентських виборів

Угорщина проведе парламентські вибори 12 квітня, оголосив у вівторок президент країни Тамаш Шуйок.

Про це він повідомив у вівторок на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Шуйок зазначив, що, відповідно до положень конституції, він призначив загальні вибори членів парламенту на 2026 рік. Голосування відбудеться в неділю, 12 квітня.

"Одним із фундаментальних стовпів демократії є право на вільний вибір. Я закликаю всіх скористатися ним!" – зазначив угорський президент.

Весняні вибори становлять серйозну загрозу для двадцятирічного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Об’єднані дані опитувань, які наводить видання Politico, показують, що опозиційна партія "Тиса", очолювана Петером Мадяром, лідирує з 49% підтримки, випереджаючи партію Орбана "Фідес" з 37%.

Мадяр у передвиборчій кампанії обіцяє посилити незалежність судової влади, боротися з корупцією та надати виборцям чітку альтернативу "Фідесу".

Напередодні "Тиса" оголосила про продаж сувенірної продукції зі слоганом "Фідес", стверджуючи, що кампанія партії Орбана вже провалилася.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

