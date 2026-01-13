В Венгрии официально определили дату парламентских выборов

Венгрия проведет парламентские выборы 12 апреля, объявил во вторник президент страны Тамаш Шуйок.

Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Шуйок отметил, что, в соответствии с положениями конституции, он назначил всеобщие выборы членов парламента на 2026 год. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля.

"Одним из фундаментальных столпов демократии является право на свободный выбор. Я призываю всех воспользоваться им!" – отметил венгерский президент.

Весенние выборы представляют серьезную угрозу для двадцатилетнего правления премьер-министра Виктора Орбана.

Объединенные данные опросов, которые приводит издание Politico, показывают, что оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадяром, лидирует с 49% поддержки, опережая партию Орбана "Фидес" с 37%.

Мадяр в предвыборной кампании обещает усилить независимость судебной власти, бороться с коррупцией и предоставить избирателям четкую альтернативу "Фидес".

Накануне "Тиса" объявила о продаже сувенирной продукции со слоганом "Фидес", утверждая, что кампания партии Орбана уже провалилась.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

Читайте также объяснение "ЕП" о том, почему и как Орбан изменил риторику об украинцах перед выборами.