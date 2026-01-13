Плани соціал-демократів Німеччини щодо податку на спадок створюють ризик для коаліції

Соціал-демократи Німеччини опублікували у вівторок плани реформи податку на спадщину, що поставило партію на шлях конфлікту з її консервативним партнером по коаліції.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Згідно з планами СДПН, великі спадки будуть оподатковуватися за вищими ставками, тоді як менші отримають податкові пільги.

Консервативний блок канцлера Фрідріха Мерца і лівоцентристська СДПН погоджуються з необхідністю прискорення податкових пільг для пожвавлення млявої економіки Німеччини, але розходяться в думках щодо того, як це зробити.

Ця суперечка посилює напруженість у коаліції, і хоча жодна зі сторін не погрожує розірвати альянс, вона сприяє формуванню у багатьох виборців уявлення про слабкий уряд. СДПН просуває соціальну справедливість як своє ключове послання і хоче підвищити податки для людей з високими доходами.

За планами СДПН, сума приблизно у мільйон євро на кожного спадкоємця та на успадковані батьківські будинки залишатиметься вільною від податку, якщо спадкоємець продовжить у них жити.

Планується пільга близько 5 млн євро для компаній з метою збереження сімейного бізнесу, але люди, які успадковуватимуть більші фірми, стикатимуться з більшим податковим навантаженням.

Плани щодо компаній особливо непопулярні серед консервативного блоку на чолі з Християнсько-демократичним союзом.

"Плани СДПН щодо підвищення податків – це прямий напад на німецький сімейний бізнес і означають кінець миру в коаліції", – заявив Крістіан фон Штеттер, керівник парламентської групи консерваторів з питань малих та середніх підприємств.

Нещодавно депутати від ХДС/ХСС і СДПН, які входять до керівної коаліції, висловилися за підвищення цін на алкоголь.

Нагадаємо, у листопаді швейцарське населення на референдумі відхилило пропозицію оподатковувати спадщину надбагатих.