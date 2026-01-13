Планы социал-демократов Германии по налогу на наследство создают риск для коалиции

Социал-демократы Германии опубликовали во вторник планы реформы налога на наследство, что поставило партию на путь конфликта с ее консервативным партнером по коалиции.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Согласно планам СДПГ, крупные наследства будут облагаться налогом по более высоким ставкам, тогда как меньшие получат налоговые льготы.

Консервативный блок канцлера Фридриха Мерца и левоцентристская СДПГ соглашаются с необходимостью ускорения налоговых льгот для оживления вялой экономики Германии, но расходятся во мнениях о том, как это сделать.

Этот спор усиливает напряженность в коалиции, и хотя ни одна из сторон не угрожает разорвать альянс, он способствует формированию у многих избирателей представления о слабом правительстве. СДПГ продвигает социальную справедливость как свое ключевое послание и хочет повысить налоги для людей с высокими доходами.

По планам СДПГ, сумма примерно в миллион евро на каждого наследника и на унаследованные родительские дома будет оставаться свободной от налога, если наследник продолжит в них жить.

Планируется льгота около 5 млн евро для компаний с целью сохранения семейного бизнеса, но люди, которые будут наследовать большие фирмы, будут сталкиваться с большей налоговой нагрузкой.

Планы по компаниям особенно непопулярны среди консервативного блока во главе с Христианско-демократическим союзом.

"Планы СДПГ по повышению налогов – это прямое нападение на немецкий семейный бизнес и означают конец мира в коалиции", – заявил Кристиан фон Штеттер, руководитель парламентской группы консерваторов по вопросам малых и средних предприятий.

Недавно депутаты от ХДС/ХСС и СДПГ, которые входят в правящую коалицию, высказались за повышение цен на алкоголь.

Напомним, в ноябре швейцарское население на референдуме отклонило предложение облагать налогом наследство сверхбогатых.