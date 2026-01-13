Глава уряду Нідерландів хоче більшого тиску на Росію через атаки на енергетику України

Керівник уряду Нідерландів Дік Схооф заявляє про необхідність посилити тиск на Росію після того, як російські удари залишили без світла тисячі домогосподарств на Київщині за умов суворої зими.

Про це він написав у соцмережі Х після розмови з Володимиром Зеленським у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр зауважив, що протягом останніх кількох днів Росія знову здійснила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти в Україні, а сотні тисяч домогосподарств у Київській області наразі залишаються без електроенергії в умовах надзвичайно холодної погоди.

"Ми повинні посилити тиск на Росію. Я щойно обговорив це з президентом Зеленським", – повідомив Схооф.

Він додав, що також вони обговорили результати минулотижневої зустрічі "коаліції рішучих".

"Разом із великою групою країн ми готові зробити істотний внесок у гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди. Наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі широке представництво європейських країн, Америки та України обговорить це питання детальніше", – повідомив прем'єр.

Президент Зеленський зазначив, що обговорив з главою уряду Нідерландів потребу в ППО і енергетичній підтримці.

У вівторок Зеленський заявив, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.