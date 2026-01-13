Глава правительства Нидерландов хочет большего давления на РФ из-за атак на энергетику Украины

Глава правительства Нидерландов Дик Схоф заявляет о необходимости усилить давление на Россию после того, как российские удары оставили без света тысячи домохозяйств в Киевской области в условиях суровой зимы.

Об этом он написал в соцсети Х после разговора с Владимиром Зеленским во вторник, сообщает "Европейская правда".

Премьер отметил, что в течение последних нескольких дней Россия снова осуществила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине, а сотни тысяч домохозяйств в Киевской области пока остаются без электроэнергии в условиях чрезвычайно холодной погоды.

"Мы должны усилить давление на Россию. Я только что обсудил это с президентом Зеленским", – сообщил премьер.

Он добавил, что также они обсудили результаты прошлой недели встречи "коалиции решительных".

"Вместе с большой группой стран мы готовы внести существенный вклад в гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения. На следующей неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе широкое представительство европейских стран, Америки и Украины обсудит этот вопрос более подробно", – сообщил Схоф.

Президент Зеленский отметил, что обсудил с главой правительства Нидерландов потребность в ПВО и энергетической поддержке.

Во вторник Зеленский заявил, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.