Низка країн ЄС викликають послів Ірану через репресії проти протестувальників

Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія викликали послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти протестувальників, а також на тлі посилення санкційного тиску ЄС на іранський режим.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Euractiv.

Дипломатичні демарші з'явилися на тлі антиурядових протестів в Ірані, які зіштовхнулися з масштабними репресіями з боку влади в Тегерані. Правозахисні організації стверджують, що це призвело до вбивств сотень демонстрантів.

"Ми хочемо висловити наше рішуче неприйняття та засудження того, що відбувається в Ірані", – заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Альбарес сказав, що проведе розмову зі своїм іранським колегою, у якій закликатиме Тегеран поважати мирні протести та свободу слова, відновити доступ до інтернету, припинити свавільні арешти та повернутися до "діалогу та переговорів".

Цей крок Мадрида відбувся після рішення міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен викликати посла Ірану у вівторок у відповідь на відключення інтернету по всій країні та жорстоке придушення протестів.

У понеділок міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево також зателефонував послу Ірану, вимагаючи від іранської влади "виконати свої міжнародні зобов'язання" щодо протестів в країні.

Міністерство закордонних справ Чехії вжило аналогічних заходів. Водночас там закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану.

Напередодні Іран викликав послів чотирьох європейських держав через підтримку антиурядових протестів.

Як писала "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що іранський режим доживає свої "останні дні та тижні".