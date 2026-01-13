Ряд стран ЕС вызывают послов Ирана из-за репрессий против протестующих

Испания, Финляндия, Бельгия и Чехия вызвали послов Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против протестующих, а также на фоне усиления санкционного давления ЕС на иранский режим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Euractiv.

Дипломатические демарши появились на фоне антиправительственных протестов в Иране, которые столкнулись с масштабными репрессиями со стороны властей в Тегеране. Правозащитные организации утверждают, что это привело к убийствам сотен демонстрантов.

"Мы хотим выразить наше решительное неприятие и осуждение того, что происходит в Иране", – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Альбарес сказал, что проведет беседу со своим иранским коллегой, в которой призовет Тегеран уважать мирные протесты и свободу слова, восстановить доступ к Интернету, прекратить произвольные аресты и вернуться к "диалогу и переговорам".

Этот шаг Мадрида последовал за решением министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен вызвать посла Ирана во вторник в ответ на отключение интернета по всей стране и жестокое подавление протестов.

В понедельник министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также позвонил послу Ирана, требуя от иранских властей "выполнить свои международные обязательства" в отношении протестов в стране.

Министерство иностранных дел Чехии приняло аналогичные меры. В то же время там призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран.

Накануне Иран вызвал послов четырех европейских государств из-за поддержки антиправительственных протестов.

Как писала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что иранский режим доживает свои "последние дни и недели".