ОБСЄ, куди входить РФ, на вимогу України обговорить російські удари по енергетиці
Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що ОБСЄ, до якої досі належить Росія, 15 січня обговорить російські удари по енергетиці України.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Міністр повідомив, що після низки екстрених засідань, зокрема в Радбезі ООН та НАТО, 15 січня, на вимогу України, ОБСЄ розгляне питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під егідою США.
"Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни ставить перед самими поняттями суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя", – наголосив Сибіга.
Він пообіцяв, що тиск на Росію, в тому числі на міжнародних форумах, не припинятиметься і надалі.
У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
Нагадаємо, з 1 січня Швейцарія перебрала на себе головування в ОБСЄ, яке триватиме рік.
4 грудня Росія поскаржилась на "українізацію" ОБСЄ та заявила, що в організації нема потреби.