ОБСЕ, куда входит РФ, по требованию Украины обсудит российские удары по энергетике

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что ОБСЕ, в которую до сих пор входит Россия, 15 января обсудит российские удары по энергетике Украины.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил, что после ряда экстренных заседаний, в частности в Совбезе ООН и НАТО, 15 января, по требованию Украины, ОБСЕ рассмотрит вопрос российских ударов и игнорирования мирных усилий под эгидой США.

"Я призываю все государства-участники ОБСЕ противостоять угрозе и масштабности вызова, который самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны ставит перед самими понятиями суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни", – подчеркнул Сибига.

Он пообещал, что давление на Россию, в том числе на международных форумах, не будет прекращаться и в дальнейшем.

В понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждались массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Напомним, с 1 января Швейцария взяла на себя председательство в ОБСЕ, которое продлится год.

4 декабря Россия пожаловалась на "украинизацию" ОБСЕ и заявила, что в организации нет необходимости.