У Німеччині пропонують розгорнути війська в Гренландії

Асоціація резервістів Німеччини пропонує розмістити військових у Гренландії, аби запобігти захопленню США арктичного острова.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Президент асоціації Патрік Сенсбург заявив, що потрібно "припустити", що президент США Дональд Трамп "серйозно ставиться до Гренландії".

"Тому Європа повинна продемонструвати набагато сильнішу присутність у Гренландії", – вважає він.

На його думку, дві європейські бригади під керівництвом Данії повинні бути розгорнуті там у найкоротший термін. За словами президента асоціації резервістів, Німеччина також мала б тут "особливу відповідальність".

Сенсбург підкреслив, що розгортання бригад також відкриває можливості. Наприклад, на його думку, німецькі збройні сили могли б навчати солдатів у Гренландії.

"Це зблизить Європу", – вважає він.

Зауважимо, останні опитування свідчать, що більшість німецьких респондентів (62%) заявили, що Німеччина повинна надати військову підтримку Данії, якщо США нападуть на Гренландію.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.