В Германии предлагают развернуть войска в Гренландии

Ассоциация резервистов Германии предлагает разместить военных в Гренландии, чтобы предотвратить захват США арктического острова.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Президент ассоциации Патрик Сенсбург заявил, что нужно "предположить", что президент США Дональд Трамп "серьезно относится к Гренландии".

"Поэтому Европа должна продемонстрировать гораздо более сильное присутствие в Гренландии", – считает он.

По его мнению, две европейские бригады под руководством Дании должны быть развернуты там в кратчайшие сроки. По словам президента ассоциации резервистов, Германия также имела бы здесь "особую ответственность".

Сенсбург подчеркнул, что развертывание бригад также открывает возможности. Например, по его мнению, немецкие вооруженные силы могли бы обучать солдат в Гренландии.

"Это сблизит Европу", – считает он.

Заметим, последние опросы свидетельствуют, что большинство немецких респондентов (62%) заявили, что Германия должна оказать военную поддержку Дании, если США нападут на Гренландию.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия.