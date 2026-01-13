Франція та Велика Британія викликають іранських послів, щоб засудити придушення протестів

Міністри закордонних справ Франції та Великої Британії Жан-Ноель Барро та Іветт Купер викликали послів Ірану у Парижі та Лондоні, щоб висловити засудження репресій проти протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Sky News та RTL.

Міністерка закордонних справ Британії заявила, що посла Ірану у Лондоні викликали, "щоб підкреслити серйозність цього моменту та закликати Іран відповісти за жахливі повідомлення" щодо придушення протестів.

Купер сказала, що британський уряд розпочав пошук заходів, які ще можна вжити проти режиму в Тегерані.

Міністр закордонних справ Франції у парламенті заявив, що викликав іранського посла, щоб засудити "державне насильство, яке сліпо застосовується до мирних протестувальників".

"Ми на цьому не зупинимося: не може бути безкарності для тих, хто направляє зброю проти мирних протестувальників", – додав Барро, маючи на увазі анонсовані санкції від ЄС.

Як писала "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

Послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти демонстрантів також викликали Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія.