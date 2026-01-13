Франция и Британия вызывают иранских послов, чтобы осудить подавление протестов

Министры иностранных дел Франции и Великобритании Жан-Ноэль Барро и Иветт Купер вызвали послов Ирана в Париже и Лондоне, чтобы выразить осуждение репрессий против протестующих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Sky News и RTL.

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что посла Ирана в Лондоне вызвали, "чтобы подчеркнуть серьезность этого момента и призвать Иран ответить за ужасные сообщения" по подавлению протестов.

Купер сказала, что британское правительство начало поиск мер, которые еще можно принять против режима в Тегеране.

Министр иностранных дел Франции в парламенте заявил, что вызвал иранского посла, чтобы осудить "государственное насилие, которое слепо применяется к мирным протестующим".

"Мы на этом не остановимся: не может быть безнаказанности для тех, кто направляет оружие против мирных протестующих", – добавил Барро, имея в виду анонсированные санкции от ЕС.

Как писала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

Послов Ирана из-за жестких репрессий Тегерана против демонстрантов также вызвали Испания, Финляндия, Бельгия и Чехия.