Каллас о США: мы не откажемся от 80 лет трансатлантических отношений

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет отказываться от 80 лет трансатлантических отношений с США, несмотря на последние разногласия, в частности по поводу Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на пресс-конференции с министром обороны Германии в Берлине, сообщает Европейская служба внешних дел.

Каллас сказала, что Соединенные Штаты остаются "незаменимым союзником" для ЕС, несмотря на изменение отношений.

"Соединенные Штаты являются незаменимым союзником, но также очевидно, что наши отношения не так хороши, как раньше. В каждом альянсе бывают моменты открытых разногласий, но Европа не откажется от 80 лет трансатлантических отношений", – заявила дипломат.

Каллас добавила, что Европа и США сильнее, когда действуют вместе против общих угроз.

На вопрос о том, готовится ли Европа к захвату Штатами Гренландии, глава европейской дипломатии ответила, что существуют дискуссии между государствами-членами ЕС, в частности с Данией, но их не стоит обсуждать публично.

Напомним, на этой неделе в Вашингтоне состоятся переговоры представителей Дании и США по Гренландии.

Как сообщалось ранее, глава правительства Гренландии заявил, что его народ выбирает Данию и НАТО, а не США.

Между тем конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.