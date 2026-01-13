У Британії судять підлітка, який планував терористичні атаки

У Британії розпочався суд над підлітком, якого звинувачують у членстві в забороненій групі і плануванні терористичних актів, після того, як він провів дослідження сусідніх синагог і зібрав зброю та матеріали для виготовлення вибухівки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прокурорка Мішель Гілі заявила, що хлопець, якому зараз 16 років і ім'я якого не називають з юридичних причин, звинувачується у тому, що він завантажував і поширював відеозаписи нападів, стрілянини та страт, висловлював своє захоплення Адольфом Гітлером і вів щоденники, в яких писав про свою ненависть до євреїв і чорношкірих.

За словами правозахисниці, коли поліція провела обшук у будинку, де він мешкав разом із батьком у віддаленому селі на півночі Англії, вона знайшла ножі, арбалети, військовий одяг та докази того, що він активно "планував втілити свою злість у життя".

"Він хотів стати терористом. Він вірив у расову війну, у верховенство білої раси та планував здійснити терористичні акти на підтримку своїх переконань", – сказала вона.

Хлопець заперечує звинувачення в підготовці терористичних актів, членстві в забороненій організації, володінні терористичними документами та поширенні терористичних публікацій.

Прокурорка повідомила Королівському суду в Лідсі, що з 13 років хлопець демонстрував свою "екстремістську одержимість", а його зошити свідчили про те, як він оцінював вбивць-прихильників верховенства білої раси та прославляв їхні дії.

Гілі зазначила, що повідомлення на його комп'ютері показали, що він зв'язувався з забороненою ультраправою організацією "The Base" і виявляв свою підтримку, розклеюючи її плакати по всьому селу.

Також, за її словами, він досліджував місцеві синагоги, щоб визначити цілі, і завантажував матеріали про виготовлення зброї та вибухівки, додала вона.

"Це не були порожні слова, це були слова підлітка, сповненого ненависті та расизму, хлопця, який планував спрямувати свій гнів на вчинення терористичного акту, який ідеалізував тих, хто раніше скоїв такі звірства", – сказала Гілі.

Судовий процес триває.

Нагадаємо, вранці 2 жовтня біля синагоги в Манчестері на Йом Кіпур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі, стався смертельний напад.

Чоловік в'їхав автомобілем у групу вірян перед синагогою, а після того з ножем почав прокладати собі шлях всередину будівлі. Напад розслідується як теракт.

Нападник загинув на місці під час затримання. Про нього повідомляли, що він – виходець із Сирії, що прибув до Британії понад 20 років тому.

На початку жовтня у зв’язку з нападом біля синагоги у Манчестері затримали шістьох осіб.

На початку грудня у Британії засудили до ув’язнення чоловіка, який надіслав сотні образливих повідомлень депутату-єврею, в яких були, зокрема, згадки про "вбивство євреїв".