В Британии судят подростка, который планировал террористические атаки

В Великобритании начался суд над подростком, которого обвиняют в членстве в запрещенной группе и планировании террористических актов, после того как он провел исследование соседних синагог и собрал оружие и материалы для изготовления взрывчатки.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Прокурор Мишель Гилли заявила, что парень, которому сейчас 16 лет и имя которого не называют по юридическим причинам, обвиняется в том, что он скачивал и распространял видеозаписи нападений, стрельбы и казней, выражал свое восхищение Адольфом Гитлером и вел дневники, в которых писал о своей ненависти к евреям и чернокожим.

По словам правозащитницы, когда полиция провела обыск в доме, где он жил вместе с отцом в отдаленной деревне на севере Англии, она нашла ножи, арбалеты, военную одежду и доказательства того, что он активно "планировал воплотить свою злость в жизнь".

"Он хотел стать террористом. Он верил в расовую войну, в верховенство белой расы и планировал совершить террористические акты в поддержку своих убеждений", – сказала она.

Парень отрицает обвинения в подготовке террористических актов, членстве в запрещенной организации, владении террористическими документами и распространении террористических публикаций.

Прокурор сообщила Королевскому суду в Лидсе, что с 13 лет парень демонстрировал свою "экстремистскую одержимость", а его тетради свидетельствовали о том, как он оценивал убийц-сторонников верховенства белой расы и прославлял их действия.

Гили отметила, что сообщения на его компьютере показали, что он связывался с запрещенной ультраправой организацией "The Base" и проявлял свою поддержку, расклеивая ее плакаты по всей деревне.

Также, по ее словам, он исследовал местные синагоги, чтобы определить цели, и скачивал материалы об изготовлении оружия и взрывчатки, добавила она.

"Это не были пустые слова, это были слова подростка, полного ненависти и расизма, парня, который планировал направить свой гнев на совершение террористического акта, который идеализировал тех, кто ранее совершил такие зверства", – сказала Гилли.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, утром 2 октября возле синагоги в Манчестере на Йом Кипур, самый священный день в еврейском религиозном календаре, произошло смертельное нападение.

Мужчина въехал на автомобиле в группу верующих перед синагогой, а после этого с ножом начал прокладывать себе путь внутрь здания. Нападение расследуется как теракт.

Нападавший погиб на месте во время задержания. О нем сообщали, что он – выходец из Сирии, прибывший в Великобританию более 20 лет назад.

В начале октября в связи с нападением возле синагоги в Манчестере задержали шесть человек.

В начале декабря в Великобритании приговорили к тюремному заключению мужчину, который отправил сотни оскорбительных сообщений депутату-еврею, в которых были, в частности, упоминания об "убийстве евреев".