Британський прокурор: капітан судна РФ "нічого не зробив", щоб уникнути зіткнення в Північному морі

Британський прокурор Том Літтл заявив, що капітан вантажного судна РФ, яке торік у березні зіткнулося з танкером у Північному морі біля узбережжя Британії, що спричинило масштабну пожежу, "абсолютно нічого не зробив", щоб запобігти інциденту.

Про це вони заявили на початку судового процесу над ним у справі про смерть члена екіпажу, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

59-річний громадянин Росії Владімір Мотін був капітаном судна "Solong" під португальським прапором, яке прямувало до Роттердама, коли 10 березня 2025 року зіштовхнулося з танкером Stena Immaculate, який стояв на якорі.

Літтл заявив, що "Solong" перевозив переважно алкоголь та деякі небезпечні вантажі, зокрема порожні, але забруднені контейнери з ціанідом натрію, тоді як "Stena Immaculate" перевозив понад 220 тисяч барелів високоякісного авіаційного палива.

Літтл наголосив, що "Stena Immaculate" чекав на причал, щоб вивантажити свій вантаж, коли "Solong" зіштовхнувся з ним, що спричинило пожежу, яка поширилася на обидва судна.

Через кілька днів Мотіну було пред'явлено звинувачення у спричиненні смерті громадянина Філіппін і члена екіпажу Solong Марка Перніа, тіло якого так і не було знайдено.

Він не визнав себе винним в одному пункті звинувачення в недбалому вбивстві і зараз перебуває під судом в лондонському суді Old Bailey.

"Він (Пернія) був би живий, якби не груба недбалість чоловіка, що сидить на лаві підсудних", – заявив Літтл.

Також прокурор зазначив, що "Solong" перебував на курсі зіткнення зі "Stena Immaculate" протягом понад пів години перед аварією і рухався зі швидкістю приблизно 29 км/год.

Літтл також заявив, що Мотін після зіткнення надіслав своїй дружині повідомлення в WhatsApp, в якому написав, що "сталася катастрофа і він буде "винним", на що його дружина відповіла, що він повинен сказати, що не бачив іншого судна на обладнанні корабля.

Прокурор заявив суду, що Мотін мав обов'язок дбати про Пернію як капітан "Solong" і як "єдиний черговий на містку" перед фатальним зіткненням.

"Зрештою, він не зробив нічого, абсолютно нічого, щоб уникнути зіткнення", – додав він.

Очікується, що судовий процес завершиться наступного місяця.

Вантажне судно під прапором Португалії Solong 10 березня зіткнулося з танкером Stena Immaculate, що стояв на якорі приблизно за 20 кілометрів від узбережжя північно-східної Англії.

Це спричинило пожежу, яка тривала майже тиждень. Рятувальники врятували 36 людей з обох суден. Пернія, громадянин Філіппін, зник безвісти і вважається загиблим.

Екологічний збиток від зіткнення виявився набагато меншим, ніж спочатку побоювалися.