Британский прокурор: российский капитан "ничего не сделал", чтобы избежать столкновения в море

Британский прокурор Том Литтл заявил, что российский капитан грузового судна, которое в марте прошлого года столкнулось с танкером в Северном море у побережья Великобритании, что привело к масштабному пожару, "абсолютно ничего не сделал", чтобы предотвратить инцидент.

Об этом они заявили в начале судебного процесса над ним по делу о смерти члена экипажа, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

59-летний гражданин России Владимир Мотин был капитаном судна "Solong" под португальским флагом, которое направлялось в Роттердам, когда 10 марта 2025 года столкнулось с танкером Stena Immaculate, который стоял на якоре.

Литтл заявил, что "Solong" перевозил преимущественно алкоголь и некоторые опасные грузы, в частности пустые, но загрязненные контейнеры с цианидом натрия, тогда как "Stena Immaculate" перевозил более 220 тысяч баррелей высококачественного авиационного топлива.

Литтл подчеркнул, что "Stena Immaculate" ждал причала, чтобы выгрузить свой груз, когда "Solong" столкнулся с ним, что привело к пожару, который распространился на оба судна.

Через несколько дней Мотину было предъявлено обвинение в причинении смерти гражданина Филиппин и члена экипажа Solong Марка Перния, тело которого так и не было найдено.

Он не признал себя виновным по одному пункту обвинения в халатном убийстве и сейчас находится под судом в лондонском суде Old Bailey.

"Он (Перния) был бы жив, если бы не грубая халатность человека, сидящего на скамье подсудимых", – заявил Литтл.

Также прокурор отметил, что „Solong" находился на курсе столкновения с "Stena Immaculate" в течение более получаса перед аварией и двигался со скоростью примерно 29 км/ч.

Литтл также заявил, что Мотин после столкновения отправил своей жене сообщение в WhatsApp, в котором написал, что "произошла катастрофа и он будет "виновным", на что его жена ответила, что он должен сказать, что не видел другого судна на оборудовании корабля.

Прокурор заявил суду, что Мотин был обязан заботиться о Пернии как капитан "Solong" и как "единственный дежурный на мостике" перед фатальным столкновением.

"В конце концов, он не сделал ничего, абсолютно ничего, чтобы избежать столкновения", – добавил он.

Ожидается, что судебный процесс завершится в следующем месяце.

Грузовое судно под флагом Португалии Solong 10 марта столкнулось с танкером Stena Immaculate, который стоял на якоре примерно в 20 километрах от побережья северо-восточной Англии.

Это привело к пожару, который длился почти неделю. Спасатели спасли 36 человек с обоих судов. Перния, гражданин Филиппин, пропал без вести и считается погибшим.

Экологический ущерб от столкновения оказался гораздо меньше, чем первоначально опасались.