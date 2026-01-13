Датская компания заявила, что Россия взяла под контроль ее заводы на территории РФ

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool во вторник, 13 января, заявила, что Россия взяла под контроль четыре завода компании в РФ, поэтому компания больше не контролирует свои активы в этой стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании, передает "Европейская правда".

Компания заявила, что чистая стоимость бизнеса, связанного с российскими заводами, будет списана. Согласно данным компании, на 31 декабря общий капитал ее бизнеса в России составлял 469 миллионов евро.

Несмотря на это, компания заявила, что будет защищать свои законные права в соответствии с двусторонним инвестиционным договором между Данией и Россией.

Однако она отметила, что не оптимистично настроена относительно возможности отмены решения о принудительном внешнем управлении ее российскими дочерними предприятиями.

