ЗМІ: Віткофф таємно зустрічався з колишнім наслідним принцом Ірану для обговорення протестів

Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стівен Віткофф начебто таємно зустрівся на вихідних з колишнім наслідним принцом Ірану Резою Пахлаві, який перебуває у вигнанні, щоб обговорити протести, що вирують в Ірані.

Про це Axios повідомив обізнаний американський посадовець, пише "Європейська правда".

Американський посадовець сказав, що адміністрація американського президента була здивована тим, що під час багатьох демонстрацій протестувальники скандували ім'я Пахлаві.

"Пахлаві набирає популярність. Вони скандують його ім'я на демонстраціях у багатьох містах, і це, здається, відбувається органічно", – сказав він.

Відтак він зазначив, що Віткофф таємно зустрівся на вихідних з Пахлаві, щоб обговорити протести, що вирують в Ірані.

Це була перша зустріч на високому рівні між іранською опозицією та адміністрацією Трампа з моменту початку протесів. Як зазначається, Пахлаві намагається позиціонувати себе як "перехідного" лідера на випадок падіння режиму.

Пахлаві, син шаха, який був повалений під час Ісламської революції 1979 року, очолює опозиційну фракцію з вигнання в США.

Зазначимо, Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до сотень загиблих та арештованих.