СМИ: Виткофф тайно встречался с бывшим наследным принцем Ирана для обсуждения протестов

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Виткофф якобы тайно встретился на выходных с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пахлави, который находится в изгнании, чтобы обсудить протесты, бушующие в Иране.

Об этом Axios сообщил осведомленный американский чиновник, пишет "Европейская правда".

Американский чиновник сказал, что администрация американского президента была удивлена тем, что во время многих демонстраций протестующие скандировали имя Пахлави.

"Пахлави набирает популярность. Они скандируют его имя на демонстрациях во многих городах, и это, кажется, происходит органично", – сказал он.

Затем он отметил, что Виткофф тайно встретился на выходных с Пахлави, чтобы обсудить протесты, бушующие в Иране.

Это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов. Как отмечается, Пахлави пытается позиционировать себя как "переходного" лидера на случай падения режима.

Пахлави, сын шаха, который был свергнут во время Исламской революции 1979 года, возглавляет оппозиционную фракцию из изгнания в США.

Отметим, Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к сотням погибших и арестованных.