Уряд Британії має намір схвалити "мегапосольство" Китаю попри заперечення

Уряд Великої Британії має намір схвалити будівництво "мегапосольства" Китаю поблизу фінансового району Лондона після років суперечок щодо потенційних ризиків для безпеки.

Про це повідомило видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Спочатку рішення про схвалення будівництва було заплановано на жовтень. Але його неодноразово відкладали після численних звинувачень у шпигунстві та політичному втручанні з боку Китаю.

Тепер очікується, що рішення буде схвалене напередодні майбутнього візиту прем'єр-міністра Кіра Стармера до Китаю, який стане першим візитом глави британського уряду з 2018 року.

Це буде суперечливий крок, оскільки низка депутатів від Лейбористської партії висловила у вівторок у Палаті громад занепокоєння щодо планів будівництва комплексу площею 20 тисяч квадратних метрів.

Видання Daily Telegraph оприлюднило інформацію про те, що в планах посольства показано мережу з понад 200 підземних приміщень, одне з яких розташоване поруч із комунікаційними кабелями, що передають конфіденційну фінансову інформацію між двома головними фінансовими районами Лондона.

Законодавці побоюються, що, отримавши ці дані, Китай зможе вести економічну війну проти Британії.

Як стало відомо Guardian минулого року, розвідувальна служба MI5 не має жодних застережень щодо безпеки цього проєкту.

Остаточне рішення щодо посольства очікується до 20 січня, крайнього терміну, встановленого урядом.

Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.