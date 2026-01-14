Правительство Британии намерено одобрить "мегапосольство" Китая, несмотря на возражения

Правительство Великобритании намерено одобрить строительство "мегапосольства" Китая вблизи финансового района Лондона после многих лет споров о потенциальных рисках для безопасности.

Об этом сообщило издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Изначально решение об одобрении строительства было запланировано на октябрь. Но его неоднократно откладывали после многочисленных обвинений в шпионаже и политическом вмешательстве со стороны Китая.

Теперь ожидается, что решение будет одобрено накануне предстоящего визита премьер-министра Кира Стармера в Китай, который станет первым визитом главы британского правительства с 2018 года.

Это будет противоречивый шаг, поскольку ряд депутатов от Лейбористской партии выразили во вторник в Палате общин обеспокоенность относительно планов строительства комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров.

Издание Daily Telegraph обнародовало информацию о том, что в планах посольства показана сеть из более 200 подземных помещений, одно из которых расположено рядом с коммуникационными кабелями, передающими конфиденциальную финансовую информацию между двумя главными финансовыми районами Лондона.

Законодатели опасаются, что, получив эти данные, Китай сможет вести экономическую войну против Британии.

Как стало известно Guardian в прошлом году, у разведывательной службы MI5 нет никаких замечаний к безопасности этого проекта.

Окончательное решение по посольству ожидается до 20 января, крайнего срока, установленного правительством.

Стармер с момента своего вступления в должность в 2024 году пытается наладить отношения с Китаем, Лондон и Пекин неоднократно обменивались обвинениями в шпионаже.