У Румунії готові серйозно обговорити об’єднання з Молдовою

Румунія готова до серйозного обговорення об’єднання з Молдовою в єдину державу.

Про це заявив радник президента Румунії Еуджен Томак в інтерв’ю CaleaEuropeană, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі стали відповіддю на заяву президентки Молдови Маї Санду, яка сказала, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Томак зазначив, що Румунія офіційно заявила про готовність обговорити питання об’єднання з Молдовою ще 27 березня 2018 року, прийнявши відповідну заяву без жодного голосу "проти" в парламенті. Він наголосив, що це – офіційна позиція румунської держави, і вона не змінилася.

"Румунія готова в будь-який момент сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, тільки якщо Республіка Молдова розглядатиме його як варіант", – сказав радник румунського президента.

Він підкреслив, що спільною метою і Бухареста, і Кишинева є підтримка всіма засобами прискорення процесу європейської інтеграції Молдови.

На запитання, чи готова Румунія до сценарію об'єднання, в тому числі з погляду необхідної підтримки з боку партнерів по ЄС, союзників по НАТО і стратегічного партнера США, Томак стверджує, що "всі наші партнери знають, що і в Румунії, і в Республіці Молдова живе один і той же народ", закликаючи вести цю дискусію в "надзвичайно відповідальних і серйозних тонах".

В інтерв'ю минулого року німецькій пресі напередодні візиту до Берліна президент Румунії Нікушор Дан заявив, що "особисто я прагну об'єднання з Молдовою", але доки громадяни сусідньої країни підтримують нинішню форму держави, "Румунія нічого не робитиме".

Серпневе опитування показало, що абсолютна більшість молдован виступають проти об’єднання країни з Румунією, тоді як третина – підтримують таку ідею.

У минулі роки опитування також показували, що більшість жителів Румунії – проти об’єднання з Молдовою.

