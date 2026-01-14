В Румынии готовы серьезно обсудить объединение с Молдовой

Румыния готова к серьезному обсуждению объединения с Молдовой в единое государство.

Об этом заявил советник президента Румынии Эуджен Томак в интервью CaleaEuropeană, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии стали ответом на заявление президента Молдовы Майи Санду, которая сказала, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

Томак отметил, что Румыния официально заявила о готовности обсудить вопрос объединения с Молдовой еще 27 марта 2018 года, приняв соответствующее заявление без единого голоса "против" в парламенте. Он подчеркнул, что это – официальная позиция румынского государства, и она не изменилась.

"Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова будет рассматривать его как вариант", – сказал советник румынского президента.

Он подчеркнул, что общей целью и Бухареста, и Кишинева является поддержка всеми средствами ускорения процесса европейской интеграции Молдовы.

На вопрос, готова ли Румыния к сценарию объединения, в том числе с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по ЕС, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Томак утверждает, что "все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ", призывая вести эту дискуссию в "чрезвычайно ответственных и серьезных тонах".

В интервью в прошлом году немецкой прессе накануне визита в Берлин президент Румынии Никушор Дан заявил, что "лично я хочу объединения с Молдовой", но пока граждане соседней страны поддерживают нынешнюю форму государства, "Румыния ничего не будет делать".

Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.

В прошлые годы опросы также показывали, что большинство жителей Румынии – против объединения с Молдовой.

Читайте подробную статью "ЕП" на эту тему: "Ликвидация Молдовы" или план вступления в ЕС? Зачем Санду заговорила о присоединении к Румынии.