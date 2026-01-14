Пісторіус підтримав спільну місію НАТО для моніторингу Арктики

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив за нарощування присутності Бундесверу, а також збройних сил інших європейських держав-членів НАТО в Арктичному регіоні, зважаючи на територіальні зазіхання США на Гренландію та безпекові виклики з боку Росії та Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у вівторок, 13 січня, на зустрічі з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Берліні, його цитує DW.

Пісторіус заявив, що Арктичний регіон потребує посилених заходів безпеки, зокрема через зростання військової активності Росії.

Він наголосив на стратегічній важливості морських шляхів між Гренландією, Ісландією та Великою Британією для захисту Північної Атлантики, зауваживши, що у разі збройного протистояння Росія може скористатися цими маршрутами, аби "відрізати" Європу від Сполучених Штатів – і навпаки.

Пісторіус окремо підкреслив, що безпека Арктичного регіону відповідає не тільки інтересам США, але й всього НАТО. Міністр висловився за створення спільної місії Альянсу для моніторингу акваторії Арктики.

"Йдеться про спостереження, про патрулювання, про те, щоб бачити, що відбувається під водою, на воді та в повітрі. Йдеться, як я вже сказав, про розвідку і про регулярні навчання на місці, щоб показати, що ми там присутні", – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС будуть зобов’язані надати допомогу Данії, якщо та зіштовхнеться з військовою агресією.

Кубілюс також погодився зі словами прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен про те, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами означатиме кінець НАТО.