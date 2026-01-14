Писториус поддержал совместную миссию НАТО для мониторинга Арктики

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил за наращивание присутствия Бундесвера, а также вооруженных сил других европейских государств-членов НАТО в Арктическом регионе, учитывая территориальные посягательства США на Гренландию и вызовы безопасности со стороны России и Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во вторник, 13 января, на встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлине, его цитирует DW.

Писториус заявил, что Арктический регион нуждается в усиленных мерах безопасности, в частности из-за роста военной активности России.

Он отметил стратегическую важность морских путей между Гренландией, Исландией и Великобританией для защиты Северной Атлантики, отметив, что в случае вооруженного противостояния Россия может воспользоваться этими маршрутами, чтобы "отрезать" Европу от Соединенных Штатов – и наоборот.

Писториус отдельно подчеркнул, что безопасность Арктического региона отвечает не только интересам США, но и всего НАТО. Министр высказался за создание совместной миссии Альянса для мониторинга акватории Арктики.

"Речь идет о наблюдении, о патрулировании, о том, чтобы видеть, что происходит под водой, на воде и в воздухе. Речь идет, как я уже сказал, о разведке и о регулярных учениях на месте, чтобы показать, что мы там присутствуем", – заявил Писториус.

Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС будут обязаны оказать помощь Дании, если та столкнется с военной агрессией.

Кубилюс также согласился со словами премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет означать конец НАТО.