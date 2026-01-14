СМИ: Израиль и арабские страны просят США не атаковать Иран

Израиль и ряд арабских стран в последние дни обращались к администрации президента США Дональда Трампа с призывом пока не наносить удары по Ирану.

Как сообщает "Европейская правда", об этом телеканалу NBC News рассказали источники.

Представители указанных стран убеждают администрацию Трампа, что иранский режим еще не настолько ослаб, чтобы американские удары имели решающее значение для его свержения.

Израильские и арабские официальные лица предложили Трампу пока воздержаться от крупномасштабных ударов.

Причем некоторые официальные лица предпочитают подождать, пока режим окажется в еще более напряженном положении, сообщили источники.

Они также отметили, что ситуация в Иране быстро развивается, и стабильность режима может быстро измениться в ту или иную сторону.

Представители Белого дома заявили, что Трамп рассматривает ряд возможных вариантов действий.

Члены команды Трампа по вопросам нацбезопасности провели во вторник утром совещание по Ирану, на котором он не присутствовал.

Один из арабских чиновников сказал, что пока "соседи не проявляют энтузиазма" по поводу ударов США по Ирану. Другой выразил обеспокоенность тем, что "любая атака или эскалация со стороны Израиля или США объединит иранцев", и отметил, что после американской и израильской атаки в июне в Иране наблюдался эффект "сплочения вокруг флага".

Израильские официальные лица заявили администрации Трампа, что хотя они полностью поддерживают смену режима в Иране и усилия США по содействию этому, они обеспокоены тем, что внешнее военное вмешательство сейчас может не завершить дело, начатое протестующими.

В то же время указано, что израильтяне предложили другие виды действий со стороны США, направленные на дестабилизацию режима и поддержку протестующих, которые могли бы способствовать дальнейшему ослаблению режима до такой степени, что масштабные удары могли бы стать решающими.

По словам источников, эти действия включают усиление коммуникаций для иранцев по всей стране, чтобы обойти блокировку интернета режимом, увеличение или усиление экономических санкций, запуск кибератаки или даже принятие целенаправленных военных действий против конкретных иранских лидеров.

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

По данным СМИ, Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.