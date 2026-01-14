Франція відкриє консульство у Гренландії

Франція на тлі спроб президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію 6 лютого відкриє консульство на острові.

Про це в ефірі радіостанції RTL заявив у середу міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що відкриття було заплановано ще минулого року, та повідомив, що воно відбудеться 6 лютого.

Виступаючи в ефірі радіостанції, Барро сказав, що Гренландія не хоче "ні належати, ні керуватися, ні бути інтегрованою Сполученими Штатами". "Гренландія обрала Данію, НАТО та Європейський Союз", – наголосив французький міністр.

Він також підкреслив, що зараз "міжнародне право топчуть", і, як показали перші дні 2026 року, "зараз відносини між народами регулює закон найсильнішого".

Одночасно міністр наголосив на важливості підтримки Данії.

"Очевидно, що необхідно підтримувати Данію, так само, як ми хотіли б, щоб Данія та наші європейські партнери підтримували нас, якби ми опинилися в такій самій ситуації. Це пояснює численні переговори, що відбулися між французькою владою та владою Данії та Гренландії останніми днями", – додав він.

Днями Барро, виступаючи перед дипломатами, заявив, що Європа має право сказати "ні", якщо Вашингтон зробить неприйнятну пропозицію.

Французький президент Макрон сказав на початку січня, що Сполучені Штати поступово відвертаються від деяких союзників і відходять від міжнародних правил.

