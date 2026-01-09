Глава МЗС Франції: Європа має право казати "ні" пропозиціям США

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що США мають право переглядати свої зв'язки з європейськими союзниками, але Європа також має право сказати "ні", якщо Вашингтон зробить неприйнятну пропозицію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BMFTV.

У виступі перед французькими дипломатами Барро заявив, що світ, який відновився після двох останніх світових воєн, "залишився позаду", і тепер майбутнє Європи "опинилось під питанням". У цьому контексті він згадав про політику нової адміністрації США.

"За кілька місяців нова американська адміністрація вирішила, і це її право, переосмислити зв'язки, що нас об'єднують. Це також наше право сказати "ні" історичному союзнику, хай яким історичним він є, коли його пропозиція є неприйнятною", – сказав глава МЗС Франції.

Ці слова пролунали на тлі заяв адміністрації Дональда Трампа щодо контролю США над Гренландією.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють низку варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Низка республіканців у Конгресі США засудили заяви Трампа щодо Гренландії.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

За даними ЗМІ, у Європі серйозно сприйняли заяви і розроблять кілька варіантів протидії захопленню Гренландії США, а у Трампа розробляють угоди для реалізації його бачення щодо Гренландії.