Франция откроет консульство в Гренландии

Франция на фоне попыток президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию 6 февраля откроет консульство на острове.

Об этом в эфире радиостанции RTL заявил в среду министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что открытие было запланировано еще в прошлом году, и сообщил, что оно состоится 6 февраля.

Выступая в эфире радиостанции, Барро сказал, что Гренландия не хочет "ни принадлежать, ни руководствоваться, ни быть интегрированной Соединенными Штатами". "Гренландия выбрала Данию, НАТО и Европейский Союз", – подчеркнул французский министр.

Он также подчеркнул, что сейчас "международное право топчут", и, как показали первые дни 2026 года, "сейчас отношения между народами регулирует закон сильнейшего".

Одновременно министр подчеркнул важность поддержки Дании.

"Очевидно, что необходимо поддерживать Данию, так же, как мы хотели бы, чтобы Дания и наши европейские партнеры поддерживали нас, если бы мы оказались в такой же ситуации. Это объясняет многочисленные переговоры, состоявшиеся между французскими властями и властями Дании и Гренландии в последние дни", – добавил он.

На днях Барро, выступая перед дипломатами, заявил, что Европа имеет право сказать "нет", если Вашингтон сделает неприемлемое предложение.

Французский президент Макрон сказал в начале января, что Соединенные Штаты постепенно отворачиваются от некоторых союзников и отходят от международных правил.

