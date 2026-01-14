Зеленський просить партнерів позбавити РФ можливостей енергетичного терору

Президент Володимир Зеленський вчергове закликав партнерів допомогти посилити українських воїнів, щоб вони могли протидіяти атакам РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це Зеленський написав у середу у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави повідомив, що цієї ночі Росія продовжила бити по громадах і по енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина. Основна мішень – це обʼєкти енергетики і важлива інфраструктура. Вранці сили ППО працювали в Києві, повітряна тривога була у столиці та в регіоні і на Чернігівщині.

"Зараз перший пріоритет для нас – це посилення нашої ППО, ракети до систем передусім. Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою", – зазначив президент.

Він наголосив, що зараз дуже важливо посилити українських воїнів.

"Якщо ми зможемо на сто відсотків протидіяти цим атакам Росії, для терору Путіна вже не буде сенсу. Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить РФ. Маємо позбавити її цього", – закликав Зеленський.

Напередодні президент висловив сподівання, що США і Європа пришвидшать передачу Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.

Також Зеленський провів телефонну розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем, в ході якої йшлося, зокрема про новий санкційний пакет проти РФ.