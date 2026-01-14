Зеленский просит партнеров лишить РФ возможностей энергетического террора

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал партнеров помочь усилить украинских воинов, чтобы они могли противодействовать атакам РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом Зеленский написал в среду в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сообщил, что этой ночью Россия продолжила бить по общинам и по энергетике. Под ударами были Днепровская, Житомирская, Запорожская, Харьковская и Херсонская области. Основная мишень – это объекты энергетики и важная инфраструктура. Утром силы ПВО работали в Киеве, воздушная тревога была в столице и в регионе и на Черниговщине.

"Сейчас первый приоритет для нас – это усиление нашей ПВО, ракеты к системам в первую очередь. Взносы партнеров в программу PURL нужны, и нужна поддержка и со складов в Европе, быстрее выполнение договоренностей с Америкой", – отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно усилить украинских воинов.

"Если мы сможем на сто процентов противодействовать этим атакам России, для террора Путина уже не будет смысла. Сейчас это их преимущество, и именно на это ставит РФ. Должны лишить ее этого", – призвал Зеленский.

Накануне президент выразил надежду, что США и Европа ускорят передачу Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.

Также Зеленский провел телефонный разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, в ходе которого речь шла, в частности о новом санкционном пакете против РФ.