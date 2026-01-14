Данія посилить військову присутність у Гренландії

В уряді Данії запевнили, що "посилять" свою військову присутність в Гренландії, а також додали, що ведуть діалог з союзниками по НАТО з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у письмовому коментарі для AFP.

Ця заява очільника данського оборонного відомства з'явилась за кілька годин до зустрічі представників Гренландії, Данії та США в Білому домі, присвяченій майбутньому арктичного острова.

"Ми продовжимо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також приділятимемо ще більшу увагу в рамках НАТО проведенню більшої кількості навчань та посиленню присутності НАТО в Арктиці", – зазначив Поульсен.

Він також додав, що Данія "веде постійний діалог зі своїми союзниками щодо нових і посилених заходів у 2026 році".

Напередодні Асоціація резервістів Німеччини запропонувала розмістити військових у Гренландії, аби запобігти захопленню США арктичного острова.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

