В Греції назвали причину масштабних перебоїв у повітряному русі

Восьмигодинне відключення радіозв'язку в грецьких аеропортах минулого тижня, яке спричинило масштабні перебої в повітряному русі, було частково викликано застарілою системою зв'язку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті за підсумками розслідування інциденту, який наводить Reuters.

Створена урядом слідча комісія класифікувала інцидент як "низький ризик" для безпеки польотів, виключила кібератаку і заявила, що пілоти та диспетчери повітряного руху відреагували ефективно.

Однак, згідно з доповіддю, яка була подана до міністерства транспорту Греції і опублікована у вівторок пізно увечері, система голосового зв'язку Управління цивільної авіації та критично важлива телекомунікаційна інфраструктура базуються на застарілій технології, яка більше не підтримується виробниками і не має гарантій працездатності.

У звіті зазначено, що грецький телекомунікаційний провайдер OTE з 2019 року попереджав цивільну авіаційну владу про те, що його системи потребують нових схем.

У звіті міститься заклик до модернізації приймально-передавальних пристроїв та інших змін. Також рекомендується створити механізм реагування на кризові ситуації між цивільною авіаційною владою та OTE.

Системи Греції відповідають стандартам ЄС, заявив представник міністерства транспорту у відповідь на звіт, хоча міністерство реалізує план модернізації, який, як очікується, буде завершено в 2028 році.

4 січня авіарейси в Греції були скасовані, перенаправлені або затримані на кілька годин після того, як на декількох каналах зв'язку повітряного руху було повідомлено про перешкоди.

Міністр транспорту Греції Христос Дімас тоді заявляв, що інцидент навряд чи був спричинений кібератакою.