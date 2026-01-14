В Греции назвали причину масштабных перебоев в воздушном движении

Восьмичасовое отключение радиосвязи в греческих аэропортах на прошлой неделе, которое повлекло масштабные перебои в воздушном движении, было частично вызвано устаревшей системой связи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете по итогам расследования инцидента, который приводит Reuters.

Созданная правительством следственная комиссия классифицировала инцидент как "низкий риск" для безопасности полетов, исключила кибератаку и заявила, что пилоты и диспетчеры воздушного движения отреагировали эффективно.

Однако, согласно докладу, который был подан в министерство транспорта Греции и опубликован во вторник поздно вечером, система голосовой связи Управления гражданской авиации и критически важная телекоммуникационная инфраструктура базируются на устаревшей технологии, которая больше не поддерживается производителями и не имеет гарантий работоспособности.

В отчете указано, что греческий телекоммуникационный провайдер OTE с 2019 года предупреждал гражданские авиационные власти о том, что его системы нуждаются в новых схемах.

В отчете содержится призыв к модернизации приемо-передающих устройств и других изменений. Также рекомендуется создать механизм реагирования на кризисные ситуации между гражданскими авиационными властями и OTE.

Системы Греции соответствуют стандартам ЕС, заявил представитель министерства транспорта в ответ на отчет, хотя министерство реализует план модернизации, который, как ожидается, будет завершен в 2028 году.

4 января авиарейсы в Греции были отменены, перенаправлены или задержаны на несколько часов после того, как на нескольких каналах связи воздушного движения было сообщено о помехах.

Министр транспорта Греции Христос Димас тогда заявлял, что инцидент вряд ли был вызван кибератакой.