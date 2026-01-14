В Латвії кажуть про високі ризики російського втручання в парламентські вибори

В Латвії заявили, що ризики зовнішнього втручання з боку Росії в майбутні вибори до Сейму, які мають відбутися восени, зростають.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на засіданні комісії з європейських справ Сейму сказав спеціальний представник МЗС Латвії з цифрових питань Віктор Макаров, його цитує Delfi.

За словами Макарова, було б дуже наївно очікувати, що з боку Росії не буде спроб використати будь-яку вразливість або "дірку" в латвійських системах.

"Втручання у вибори почнеться не за день і не за три місяці до виборів, можливості шукатимуть вже зараз, їх шукали вчора", – попередив він.

Макаров зазначив, що брюссельські інститути мають інструменти, які вони можуть використовувати для допомоги в цьому питанні. Зокрема, є система раннього попередження.

Що стосується спілкування з великими цифровими платформами, то Макаров зазначив, що діалог відбувається на двох рівнях. На базовому рівні відбувається реагування на конкретні інциденти. Він зазначив, що у Латвії є такі канали.

Другий рівень – це великий діалог з платформами.

"У нас є стимул, це закон про цифрові послуги, дотримання якого в усьому Європейському союзі (ЄС) є абсолютною умовою для реагування навіть на невеликі інциденти", – сказав Макаров.

Нагадаємо, у грудні британський премʼєр-міністр Кір Стармер доручив здійснити "терміновий" аналіз ступеня іноземного втручання в політику після засудження ультраправого ексдепутата Європарламенту Натана Гілла через звʼязки з Росією.

Крім того, військова розвідка Данії поклала на Росію відповідальність за низку кіберінцидентів протягом 2024-2025 років, унаслідок яких постраждала критична інфраструктура та державні сайти.