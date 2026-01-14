В Латвии говорят о высоких рисках российского вмешательства в парламентские выборы

В Латвии заявили, что риски внешнего вмешательства со стороны России в предстоящие выборы в Сейм, которые должны состояться осенью, растут.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на заседании комиссии по европейским делам Сейма сказал специальный представитель МИД Латвии по цифровым вопросам Виктор Макаров, его цитирует Delfi.

По словам Макарова, было бы очень наивно ожидать, что со стороны России не будет попыток использовать любую уязвимость или "дыру" в латвийских системах.

"Вмешательство в выборы начнется не за день и не за три месяца до выборов, возможности будут искать уже сейчас, их искали еще вчера", – предупредил он.

Макаров отметил, что у брюссельских институтов есть инструменты, которые они могут использовать для помощи в этом вопросе. В частности, есть система раннего предупреждения.

Что касается общения с крупными цифровыми платформами, то Макаров отметил, что диалог происходит на двух уровнях. На базовом уровне происходит реагирование на конкретные инциденты. Он отметил, что у Латвии есть такие каналы.

Второй уровень – это большой диалог с платформами.

"У нас есть стимул, это закон о цифровых услугах, соблюдение которого во всем Европейском союзе (ЕС) является абсолютным условием для реагирования даже на небольшие инциденты", – сказал Макаров.

Напомним, в декабре британский премьер-министр Кир Стармер поручил провести "срочный" анализ степени иностранного вмешательства в политику после осуждения ультраправого экс-депутата Европарламента Натана Хилла за связи с Россией.

Кроме того, военная разведка Дании возложила на Россию ответственность за ряд киберинцидентов в течение 2024-2025 годов, в результате которых пострадала критическая инфраструктура и государственные сайты.