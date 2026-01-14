У ЄС відклали рішення щодо торговельної угоди зі США через загрозу анексії Гренландії

У Європейському парламенті відклали рішення про те, чи проводити голосування щодо торговельної угоди зі США, через погрози Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Депутати Європарламенту мають провести голосування 26 січня, на якому буде визначено позицію Європейського парламенту щодо скасування мит на промислові товари зі США, про яке домовилися Брюссель і Вашингтон минулого літа.

Однак деякі депутати, обурені поведінкою Трампа, не хочуть, щоб голосування відбулося, тим самим заморожуючи рішення про скасування мит.

На зустрічі провідних законодавців з цього питання було вирішено відкласти рішення про проведення голосування, чекаючи на результати важливих зустрічей між Вашингтоном, Нууком і Копенгагеном, які відбудуться пізніше в середу.

"Ми не можемо сьогодні винести угоду на голосування", – заявила виданню провідна законодавиця з питань торгівлі Карін Карлсбро з ліберальної партії "Оновити Європу", додавши, що необхідна чітка позиція США щодо Гренландії.

Обговорення триватимуть наступної середи, повідомив голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге.

Політичні групи розділилися в думках щодо того, як реагувати на погрози Трампа анексувати європейську територію. Соціалісти і демократи, до яких належить Ланге, схиляються до замороження голосування щодо торговельної угоди.

Згідно з угодою, укладеною в липні, ЄС зобов'язався прийняти законодавство про скасування мит на американські промислові товари та лобстерів в обмін на зниження мит на європейські автомобілі.

Угода вважається несправедливою для ЄС, але депутати були готові змиритися з цим в обмін на зобов'язання Трампа захищати європейську безпеку. Оскільки загрози анексії Гренландії продовжуються, деякі вже не бачать сенсу в цій угоді.