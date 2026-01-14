В ЕС отложили решение по торговому соглашению с США из-за угрозы аннексии Гренландии

В Европейском парламенте отложили решение о том, проводить ли голосование по торговому соглашению с США, из-за угроз Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Депутаты Европарламента должны провести голосование 26 января, на котором будет определена позиция Европейского парламента по отмене пошлин на промышленные товары из США, о котором договорились Брюссель и Вашингтон прошлым летом.

Однако некоторые депутаты, возмущенные поведением Трампа, не хотят, чтобы голосование состоялось, тем самым замораживая решение об отмене пошлин.

На встрече ведущих законодателей по этому вопросу было решено отложить решение о проведении голосования, ожидая результатов важных встреч между Вашингтоном, Нууком и Копенгагеном, которые состоятся позже в среду.

"Мы не можем сегодня вынести соглашение на голосование", – заявила изданию ведущий законодатель по вопросам торговли Карин Карлсбро из либеральной партии "Обновить Европу", добавив, что необходима четкая позиция США по Гренландии.

Обсуждения будут продолжаться в следующую среду, сообщил председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге.

Политические группы разделились во мнениях относительно того, как реагировать на угрозы Трампа аннексировать европейскую территорию. Социалисты и демократы, к которым принадлежит Ланге, склоняются к замораживанию голосования по торговой сделке.

Согласно договору, заключенному в июле, ЕС обязался принять законодательство об отмене пошлин на американские промышленные товары и лобстеров в обмен на снижение пошлин на европейские автомобили.

Сделка считается несправедливой для ЕС, но депутаты были готовы смириться с этим в обмен на обязательство Трампа защищать европейскую безопасность. Поскольку угрозы аннексии Гренландии продолжаются, некоторые уже не видят смысла в этой сделке.