ЗМІ: у США підрахували, у скільки їм обійдеться купівля Гренландії

Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться виплатити до 700 мільярдів доларів за контроль над Гренландією, якщо Вашингтон втілить свій план про купівлю острова.

Про це, як пише "Європейська правда", пише NBC News з посиланням на джерела, ознайомлені з оцінками.

Так потенційні витрати оцінили вчені та колишні посадовці США в рамках планування щодо прагнення американського президента придбати острів.

За даними видання, Трамп доручив державному секретарю США Марко Рубіо розробити пропозицію щодо купівлі Гренландії. У середу, 14 січня, Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс мають зустрітися з посадовцями Данії та Гренландії у Вашингтоні для обговорення подальшої долі данського острова.

США також розглядають варіант укладання так званого пакту про вільну асоціацію з Гренландією. Йдеться про угоду, яка передбачатиме фінансову допомогу від Вашингтона в обмін на дозвіл на військову присутність на острові. США мають подібні пакти з Маршалловими Островами, Федеративними Штатами Мікронезії та Республікою Палау.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Нагадаємо, уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.