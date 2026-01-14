СМИ: в США подсчитали, во сколько им обойдется покупка Гренландии

Соединенным Штатам, вероятно, придется выплатить до 700 млрд долларов за контроль над Гренландией, если Вашингтон воплотит свой план о покупке острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет NBC News со ссылкой на источники, знакомые с оценками.

Так потенциальные расходы оценили ученые и бывшие чиновники США в рамках планирования по стремлению американского президента приобрести остров.

По данным издания, Трамп поручил государственному секретарю США Марко Рубио разработать предложение по покупке Гренландии. В среду, 14 января, Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс должны встретиться с должностными лицами Дании и Гренландии в Вашингтоне для обсуждения дальнейшей судьбы датского острова.

США также рассматривают вариант заключения так называемого пакта о свободной ассоциации с Гренландией. Речь идет о соглашении, которое будет предусматривать финансовую помощь от Вашингтона в обмен на разрешение на военное присутствие на острове. США имеют подобные пакты с Маршалловыми Островами, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Палау.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс посодействовать этому.

Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.